Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Investment im Blick
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,573 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 217,65 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 11.05.2026 auf 30,77 USD belief. Mit einer Performance von +21,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 442,92 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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