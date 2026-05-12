NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,573 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 217,65 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 11.05.2026 auf 30,77 USD belief. Mit einer Performance von +21,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 442,92 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at