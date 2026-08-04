NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Park-Ohio-Papier an diesem Tag 29,83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,523 Anteile im Depot. Die gehaltenen Park-Ohio-Papiere wären am 03.08.2026 1 353,00 USD wert, da der Schlussstand 40,36 USD betrug. Mit einer Performance von +35,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Park-Ohio-Wert an der Börse wurde auf 575,67 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at