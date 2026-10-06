Park-Ohio Holdings Aktie

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WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Lohnendes Park-Ohio-Investment? 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Park-Ohio-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,72 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hat, hat nun 48,263 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 305,02 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 05.10.2026 auf 47,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +130,50 Prozent.

Am Markt war Park-Ohio jüngst 692,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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