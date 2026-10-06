NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Park-Ohio-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,72 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hat, hat nun 48,263 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 305,02 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 05.10.2026 auf 47,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +130,50 Prozent.

Am Markt war Park-Ohio jüngst 692,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at