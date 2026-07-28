Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Performance unter der Lupe 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Park-Ohio-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 30,58 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,270 Park-Ohio-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 39,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,86 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 554,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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