Park-Ohio Holdings Aktie

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WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Lukrative Park-Ohio-Investition? 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 2,737 Park-Ohio-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 47,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,83 Prozent erhöht.

Park-Ohio markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 694,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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