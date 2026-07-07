Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Park-Ohio-Investition 07.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,630 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,85 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 06.07.2026 auf 37,15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,85 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 523,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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