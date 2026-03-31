NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Park-Ohio-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,781 Park-Ohio-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.03.2026 1 943,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 94,37 Prozent.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 344,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at