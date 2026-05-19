Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Frühe Investition 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Park-Ohio-Aktien gewesen.

Am 19.05.2025 wurde die Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 504,286 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 982,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Park-Ohio bezifferte sich zuletzt auf 440,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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