Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Frühe Investition
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.05.2025 wurde die Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 504,286 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 982,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Park-Ohio bezifferte sich zuletzt auf 440,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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