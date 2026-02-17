NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Park-Ohio-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 27,81 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,958 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 006,83 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 13.02.2026 auf 28,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,68 Prozent vermehrt.

Der Park-Ohio-Wert an der Börse wurde auf 402,40 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at