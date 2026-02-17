Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Performance im Blick
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Park-Ohio-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 27,81 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,958 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 006,83 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 13.02.2026 auf 28,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,68 Prozent vermehrt.
Der Park-Ohio-Wert an der Börse wurde auf 402,40 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!