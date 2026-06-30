Park-Ohio Holdings Aktie

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WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Frühe Anlage 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie Anlegern gebracht.

Das Park-Ohio-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 32,14 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 311,139 Park-Ohio-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 891,72 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 29.06.2026 auf 38,22 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 891,72 USD, was einer positiven Performance von 18,92 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Park-Ohio bezifferte sich zuletzt auf 562,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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