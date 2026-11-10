NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Park-Ohio-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 23,92 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 4,181 Park-Ohio-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 194,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,62 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 194,90 USD, was einer positiven Performance von 94,90 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 624,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at