Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Investition
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Park-Ohio-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 23,92 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 4,181 Park-Ohio-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 194,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,62 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 194,90 USD, was einer positiven Performance von 94,90 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 624,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.
Analysen zu Park-Ohio Holdings Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Park-Ohio Holdings Corp.
|46,39
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.