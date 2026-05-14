NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Patterson-UTI Energy-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,10 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,010 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 188,12 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Anteils am 13.05.2026 auf 12,00 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy bezifferte sich zuletzt auf 4,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at