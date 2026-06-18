Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Lukrative Patterson-UTI Energy-Investition?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren eingefahren
Am 18.06.2021 wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Patterson-UTI Energy-Papier bei 9,79 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hat, hat nun 10,215 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (10,30 USD), wäre das Investment nun 105,21 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,21 Prozent angezogen.
Alle Patterson-UTI Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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