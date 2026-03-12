NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Patterson-UTI Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Anteile betrug an diesem Tag 7,84 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,551 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 252,55 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 11.03.2026 auf 9,82 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 25,26 Prozent vermehrt.

Am Markt war Patterson-UTI Energy jüngst 3,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at