Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Investment
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Patterson-UTI Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 321,004 Patterson-UTI Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (11,02 USD), wäre die Investition nun 14 557,46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,57 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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