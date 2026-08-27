Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Rentable Patterson-UTI Energy-Anlage? 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Patterson-UTI Energy-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,71 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,131 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 057,79 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 26.08.2026 auf 11,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,78 Prozent vermehrt.

Alle Patterson-UTI Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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