Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Langfristige Anlage 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Patterson-UTI Energy-Papier bei 6,08 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,447 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie auf 11,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 92,02 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 4,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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