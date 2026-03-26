Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Investment im Blick
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Patterson-UTI Energy-Anteile bei 7,47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,387 Patterson-UTI Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 146,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,93 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46,32 Prozent gesteigert.
Der Patterson-UTI Energy-Wert an der Börse wurde auf 4,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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