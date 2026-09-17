Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Investmentbeispiel 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52,743 Patterson-UTI Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 634,49 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 16.09.2026 auf 12,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,55 Prozent.

Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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