NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Patterson-UTI Energy-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Patterson-UTI Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Patterson-UTI Energy-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,74 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 727,802 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 786,03 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 04.02.2026 auf 7,95 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 42,14 Prozent.

Der Börsenwert von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 2,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at