NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Patterson-UTI Energy-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Patterson-UTI Energy-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,41 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investierten, hätten nun 48,996 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Patterson-UTI Energy-Papiers auf 9,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,44 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 53,36 Prozent.

Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at