Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Performance
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Patterson-UTI Energy-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Patterson-UTI Energy-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,41 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investierten, hätten nun 48,996 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Patterson-UTI Energy-Papiers auf 9,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,44 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 53,36 Prozent.
Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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