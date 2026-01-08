NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren angefallen

Patterson-UTI Energy Aktie
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,26 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 75,415 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.01.2026 498,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,61 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 498,49 USD entspricht einer negativen Performance von 50,15 Prozent.
Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 2,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
