NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Paychex-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 59,36 USD. Bei einem Paychex-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,685 Paychex-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 199,24 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 05.08.2026 auf 118,27 USD belief. Das entspricht einem Plus von 99,24 Prozent.

Insgesamt war Paychex zuletzt 42,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at