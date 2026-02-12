Paychex Aktie

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

Langfristige Anlage 12.02.2026 16:04:35

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Paychex-Anteile an diesem Tag bei 89,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Paychex-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,857 Paychex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 608,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 6,09 Prozent gleich.

Paychex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

