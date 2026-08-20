Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Paychex-Anlage im Blick
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Paychex-Anteile 120,48 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 83,001 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 167,66 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 19.08.2026 auf 122,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,68 Prozent.
Jüngst verzeichnete Paychex eine Marktkapitalisierung von 42,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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