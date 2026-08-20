NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paychex-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Paychex-Anteile 120,48 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 83,001 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 167,66 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 19.08.2026 auf 122,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,68 Prozent.

Jüngst verzeichnete Paychex eine Marktkapitalisierung von 42,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at