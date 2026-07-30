Paychex Aktie

Paychex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Lukratives Paychex-Investment? 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paychex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Paychex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Paychex-Anteile bei 113,82 USD. Bei einem Paychex-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,858 Paychex-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 730,10 USD, da sich der Wert einer Paychex-Aktie am 29.07.2026 auf 122,13 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,30 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Paychex zuletzt 42,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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