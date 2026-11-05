NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paychex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Paychex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 116,50 USD. Bei einem Paychex-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,584 Paychex-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 018,97 USD, da sich der Wert einer Paychex-Aktie am 04.11.2026 auf 118,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,90 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Paychex bezifferte sich zuletzt auf 41,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at