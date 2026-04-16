Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Paychex-Investment im Blick
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Paychex-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Paychex-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 52,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 189,143 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 072,06 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 15.04.2026 auf 90,26 USD belief. Das entspricht einem Plus von 70,72 Prozent.
Am Markt war Paychex jüngst 31,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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