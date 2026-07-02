Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Paychex-Anlage
|
02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paychex von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Paychex-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Paychex-Anteile bei 108,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,197 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 904,35 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 30.06.2026 auf 98,33 USD belief. Damit wäre die Investition um 9,56 Prozent gesunken.
Alle Paychex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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