NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paychex von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Paychex-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Paychex-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Paychex-Anteile bei 108,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,197 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 904,35 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 30.06.2026 auf 98,33 USD belief. Damit wäre die Investition um 9,56 Prozent gesunken.

Alle Paychex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at