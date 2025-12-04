Paychex Aktie

Paychex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

Lukrativer Paychex-Einstieg? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.12.2024 wurde die Paychex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Paychex-Aktie an diesem Tag 143,98 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69,454 Paychex-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 875,40 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 03.12.2025 auf 113,39 USD belief. Mit einer Performance von -21,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Paychex eine Marktkapitalisierung von 39,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Paychex Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Paychex Inc.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Paychex Inc. 95,70 -1,51% Paychex Inc.

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
