NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.12.2024 wurde die Paychex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Paychex-Aktie an diesem Tag 143,98 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69,454 Paychex-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 875,40 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 03.12.2025 auf 113,39 USD belief. Mit einer Performance von -21,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Paychex eine Marktkapitalisierung von 39,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at