Paychex Aktie

Paychex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Performance unter der Lupe 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Paychex-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Paychex-Papiers betrug an diesem Tag 142,25 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,703 Paychex-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 110,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,33 USD wert. Mit einer Performance von -22,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Paychex wurde am Markt mit 38,89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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