Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Lohnendes Paychex-Investment?
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 124,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Paychex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,800 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,06 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Paychex belief sich zuletzt auf 40,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paychex Inc.
|
19.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: Wäre ein Paychex-Investment vor 3 Jahren inzwischen lukrativ? (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen am Donnerstagmittag die Flucht (finanzen.at)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paychex-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Paychex Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Paychex Inc.
|102,18
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.