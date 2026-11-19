So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 124,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Paychex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,800 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,06 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Paychex belief sich zuletzt auf 40,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at