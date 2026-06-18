NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Paychex-Aktien gewesen.

Am 18.06.2025 wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 150,32 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 66,525 Paychex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 97,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 491,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,09 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Paychex eine Börsenbewertung in Höhe von 35,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at