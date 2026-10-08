Paychex Aktie

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WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Profitable Paychex-Anlage? 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paychex von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Paychex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2025 wurden Paychex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Paychex-Anteile bei 126,59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 0,790 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 80,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,78 Prozent.

Alle Paychex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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