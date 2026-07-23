NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Paychex von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Paychex-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Paychex-Anteile letztlich bei 123,41 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Paychex-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,103 Paychex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 110,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 897,33 USD wert. Das entspricht einem Minus von 10,27 Prozent.

Paychex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at