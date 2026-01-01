Paychex Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Paychex von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Paychex-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 140,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71,317 Paychex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 31.12.2025 8 000,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,00 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Paychex einen Börsenwert von 40,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
