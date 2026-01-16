NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PC Connection-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,07 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die PC Connection-Aktie investierten, hätten nun 498,256 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der PC Connection-Aktie auf 59,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 407,08 USD wert. Mit einer Performance von +194,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der PC Connection-Wert an der Börse wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at