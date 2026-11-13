NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die PC Connection-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PC Connection-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PC Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,031 PC Connection-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,89 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 12.11.2026 auf 83,16 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 68,89 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte PC Connection einen Börsenwert von 2,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at