NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PC Connection-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen PC Connection-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PC Connection-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PC Connection-Anteile 50,79 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hat, hat nun 19,689 Anteile im Depot. Die gehaltenen PC Connection-Aktien wären am 08.01.2026 1 149,05 USD wert, da der Schlussstand 58,36 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,90 Prozent vermehrt.

Am Markt war PC Connection jüngst 1,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at