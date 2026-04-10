NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen PC Connection-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die PC Connection-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PC Connection-Aktie letztlich bei 24,03 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hat, hat nun 416,146 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PC Connection-Aktie auf 62,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 088,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 160,88 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für PC Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 1,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at