PC Connection Aktie

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WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

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Performance im Blick 28.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PC Connection-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das PC Connection-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,01 USD. Bei einem PC Connection-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,447 PC Connection-Aktien. Die gehaltenen PC Connection-Anteile wären am 27.08.2026 3 098,42 USD wert, da der Schlussstand 80,59 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 209,84 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von PC Connection betrug jüngst 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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