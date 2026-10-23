PC Connection Aktie

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WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

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PC Connection-Investmentbeispiel 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in PC Connection eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die PC Connection-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der PC Connection-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PC Connection-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,940 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (88,51 USD), wäre die Investition nun 348,74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 248,74 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von PC Connection betrug jüngst 2,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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