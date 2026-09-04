NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in PC Connection von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PC Connection-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die PC Connection-Anteile bei 66,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 150,716 PC Connection-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PC Connection-Papiers auf 83,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 589,30 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,89 Prozent zugenommen.

PC Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at