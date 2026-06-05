NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PC Connection-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden PC Connection-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das PC Connection-Papier bei 23,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die PC Connection-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,894 PC Connection-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 995,81 USD, da sich der Wert einer PC Connection-Aktie am 04.06.2026 auf 71,51 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 199,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection bezifferte sich zuletzt auf 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at