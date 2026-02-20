NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in PC Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das PC Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PC Connection-Aktie betrug an diesem Tag 65,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,316 PC Connection-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 945,93 USD, da sich der Wert einer PC Connection-Aktie am 19.02.2026 auf 61,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,41 Prozent verringert.

Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at