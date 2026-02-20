PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Lohnende PC Connection-Anlage?
|
20.02.2026 16:04:32
NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das PC Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PC Connection-Aktie betrug an diesem Tag 65,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,316 PC Connection-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 945,93 USD, da sich der Wert einer PC Connection-Aktie am 19.02.2026 auf 61,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,41 Prozent verringert.
Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!