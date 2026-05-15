PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Lohnendes PC Connection-Investment?
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das PC Connection-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,34 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,217 PC Connection-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 912,71 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Anteils am 14.05.2026 auf 64,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,73 Prozent verringert.
PC Connection war somit zuletzt am Markt 1,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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