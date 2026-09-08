PDF Solutions Aktie

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WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

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Profitabler PDF Solutions-Einstieg? 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.09.2016 wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers betrug an diesem Tag 16,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 61,538 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers auf 45,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 809,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180,92 Prozent angezogen.

Alle PDF Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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