PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Profitabler PDF Solutions-Einstieg?
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08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.09.2016 wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers betrug an diesem Tag 16,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 61,538 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers auf 45,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 809,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180,92 Prozent angezogen.
Alle PDF Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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