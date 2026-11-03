NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.11.2016 wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag 18,88 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,297 PDF Solutions-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 38,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206,41 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 106,41 Prozent.

Der Marktwert von PDF Solutions betrug jüngst 1,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at