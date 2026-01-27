PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable PDF Solutions-Anlage? 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,71 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 029,866 PDF Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (33,98 USD), wäre das Investment nun 34 994,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 249,95 Prozent gestiegen.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PDF Solutions Inc.

mehr Nachrichten