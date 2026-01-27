NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,71 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 029,866 PDF Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (33,98 USD), wäre das Investment nun 34 994,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 249,95 Prozent gestiegen.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at