PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Rentable PDF Solutions-Anlage?
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,71 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 029,866 PDF Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (33,98 USD), wäre das Investment nun 34 994,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 249,95 Prozent gestiegen.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
