NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PDF Solutions-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren PDF Solutions-Anteile an diesem Tag 14,17 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 70,572 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 65,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 593,51 USD wert. Damit wäre die Investition um 359,35 Prozent gestiegen.

PDF Solutions war somit zuletzt am Markt 2,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at